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Basra Körfezi'nde sular ısınıyor! ABD F-35 uçaklarını İran sınırına konuşlandırdı

14.05.2019 19:14

ABD ile İran arasında karşılıklı tehditlere her geçen gün yenileri eklenirken Washington'un İran sınırına ağır silahlar yığmaya devam ediyor. Daha önce bölgeye B-52 ağır bombardıman uçakları ve savaş gemileri gönderen ABD ordusu, bu kez yeni nesil F35 uçaklarını İran sınırına konuşlandırdığını açıkladı. ABD'nin son adımları, "İran'a yönelik askeri operasyon mu planlanıyor?" sorusunu gündeme getirdi.


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