Başörtülüleri hakaret yağmuruna tutan Bülent Kökoğlu, Başkan Erdoğan'a küfür ederek haddini aştı 28.03.2019 19:58

Halkın iradesine saygısı kalmayan devlet, millet düşmanları seçimlere günler kala yine boş durmuyor. İzmir Havalimanı’nda çektiği video ile başörtülülere hakaretler yağdıran Bülent Kökoğlu'nun bir skandal videosu daha ortaya çıktı. Kendini bilmez hadsiz bu videoda da milletin seçtiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a küfür etti. EkşiSözlük'teki bazı kullanıcılar ise yine tutumlarıyla şaşırtmadı. İşte o skandal görüntü...

Uçakla İstanbul'a geldikten sonra Havalimanı'nda kamerasını açıp mütedeyyin insanlara hakaretler yağdırmaya başlayan Bülent Kökoğlu isimli densiz, izleyenleri şoke etti.

BAŞÖRTÜLÜLERDEN SONRA ÜLKEMİZE HAKARET ETTİ!

Kamerasına ve takipçilerine kin kusan Bülent Kökoğlu, videoda İzmir'den geldiğini söylüyor ve arkasından geçen başörtülü kadına da hakaretler yağdırdıktan sonra ülkemize yönelik de çirkin ifadeler kullanıyor.

İsminin Bülent Kökoğlu olduğu öğrenilen kişi, sosyal medya profilinde yer alan bilgilere göre "uzaktan şifa seansı" yapan bir sahtekar!.

EKŞİ YİNE İŞBAŞINDA

Yeni Zelanda'daki terör saldırılarına sevinen, müslümanların katledilmesine alkış tutan bazı sosyal medya kullanıcıları, başörtülülere hakaret yağdırılan söz konusu videoda da aynı utanmaz tutumu sergiledi. Özellikle EkşiSözlük'teki bazı kullanıcılar "haklı serzeniştir, ifade özgürlüğünü kullanmıştır, aynen katılıyorum" yorumlarıyla skandal videoya destek verdi.