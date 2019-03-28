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Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu gözaltına alındı

28.03.2019 22:50

İzmir Havalimanı’nda çektiği video ile başörtülülere hakaretler yağdıran Bülent Kökoğlu gözaltına alındı. Kökoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince işlem başlatılacağı öğrenildi.


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