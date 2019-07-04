Başörtülülere "fahişe" benzetmesi yapan Işıl Özgentürk'e hapis cezası 04.07.2019 17:13

Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, başörtülü kadınlarla ilgili aşağılık ifadeler kullanmış, genç kızların başörtüsünün nereden geldiklerini bilmediğini öne sürerek Sümerlerde fahişelik görevi yapan kızların tanınmaları için başörtüsü taktığını ve başörtüsünün de buradan geldiğini yazmıştı. Işıl Özgentürk, söz konusu köşe yazısı sebebiyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, 13 Ocak günü 'Yeni kuşak türbanlılar' başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Yazıda böşörtüsü takan kadınları aşağılayan Özgentürk hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılmıştı.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ifadesine başvurulan Özgentürk, ifadesinde iğrenç ifadelerle dolu yazısını savunmuştu. Özgentürk, Sümerlilerden örneklerle başörtülülere hakareti aklamaya çalıştı. Cumhuriyet yazarı, yazıyı öğrencileri için yazdığını ileri sürmüştü.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Cumhuriyet yazarı hakkında iddianame düzenlemişti. Hazırlanan iddianamede, başörtüsü takılması eyleminin fahişelere mahsus bir davranış biçimi olduğu imasında bulunarak dini inanç ve gereği halkın belirlediği bir kesimini aşağılama kastı ile hareket ettiği anlatılmıştı.







SKANDAL İFADELER CEZASIZ KALMADI

3 yıla kadar hapsi istenen Özgentürk hakkında bugün karar çıktı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Özgentürk 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İSLAM NEFRETİNİ DIŞA VURMUŞTU

Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, 13 Ocak tarihli 'Yeni kuşak türbanlılar' başlıklı yazısında haddini aşan ifadeler kullanmıştı. Başörtüsünün bir gelenek olduğunu İslam'da yer olmadığını öne süren Özgentürk, başörtüsünün Sümerlerde fahişe kadınlardan geldiğini öne süren aşağılık bir yazı kaleme almıştı.



"FAHİŞELİK YAPAN KIZLARIN..."

Özgentürk'ün skandal yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde: Türbanın nereden geldiğini bilmiyorlar. Kuran'da yazıp yazmadığını bilmiyorlar. Onlara türbanın Sümerlere dayandığını, bu uygarlıkta zengin ailelerin ilk kızlarını fahişelik görevi yapmaları için belli bir süre tapınaklara yollamak zorunda olduğunu anlatıyor, halk karıştırmasın diye de bu kızların başını örtmesinin zorunlu kılındığını söylüyorum. İlk baş örtünme onlarda, ardından Yahudiler de bu geleneği değiştirerek almışlar ve kiliselerde yaşayan rahibelerin bu biçimde örtünmeleri herkes tarafından kabul edilmiş..