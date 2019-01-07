Başörtülü oldukları için oyuncu Deniz Çakır'ın saldırısına uğrayan kadınlar konuştu! 07 Ocak 2019, Pazartesi

Deniz Çakır, İstanbul'da bulunan bir AVM'de mekana oturur oturmaz yan masadaki 6'sı başörtülü olan 7 kişilik kadın grubunu hedef almıştı. Saldırıya uğrayan kadınlar Deniz Çakır hakkında suç duyurusunda bulundu. Kadınların avukatı Enes Bayraktar, Deniz Çakır'ın kendi telefonuyla müvekkillerini kayıt altına aldığını 'Burası Suudi Arabistan mı?' şeklinde söylemlerde bulunduğunu da söyledi. Başörtülü oldukları için oyuncu Deniz Çakır'ın saldırısına uğrayan kadınlar olay anını böyle anlattı...