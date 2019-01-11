Haberler Web TV Başörtülü kızlara hakaret eden Deniz Çakır ifade verdi

Başörtülü kızlara hakaret eden Deniz Çakır ifade verdi

11 Ocak 2019, Cuma

Başörtülü kızlara bir AVM'de hakaret eden oyuncu Deniz Çakır, başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Çakır, gazetecilerin ''Arabistan'a gidin dediniz mi?'' sorusuna "Hayır" yanıtını vererek savcılıkta kıvırdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları