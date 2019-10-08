Başörtülü kadınlara hakaret eden Deniz Çakır hakim karşısına çıktı 08.10.2019 16:46

Oyuncu Deniz Çakır hakim karşısında! İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir kafede otururken başörtülü kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Deniz Çakır, bugün hakim karşısına çıktı. Oyuncu Deniz Çakır'ın, "halkın bir kesimini, sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle hakim karşısına çıktığı davada, müşteki avukatları reddi hakim talebinde bulundu.

Oyuncu Deniz Çakır'ın, "halkın bir kesimini, sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle hakim karşısına çıktığı davada, müşteki avukatları reddi hakim talebinde bulundu.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya; tutuksuz sanık Deniz Çakır, müştekiler Ayşegül Yeşil, Vecihe Karadeniz, Zeynep Yılmaz ve Emine Feyza Mazı ile taraf avukatları katıldı.

"BENİ YADIRGAR VE YARGILAR ŞEKİLDE BAKTILAR"

Deniz Çakır, savcılığa verdiği ifadesini tekrarladığını, 30 Aralık 2018'de söz konusu kafeye kendisinin doğum günü olması nedeniyle arkadaşlarıyla gittiğini söyledi. Yan masalarında 2 kadının olduğunu belirten Çakır, "Beni yadırgar ve yargılar şekilde baktılar. Biz eğlenmemize devam ettik. Dışarıdan başka arkadaşları geldi. Yanda yer olmasına rağmen arka masamıza geçtiler. Ben anlam veremedim, çok önemsemedim. Yargılayıcı bakışları devam ettiği için, 'Ne var?' mimiği yaptım. Karşı taraftan 'Fotoğrafımızı neden çekiyorsunuz?' serzenişi geldi. Bu serzenişler, tacizkar ve yargılayıcı bakışlar devam etti, sesler yükseldi. Kavga değil, karşılıklı laf dalaşıydı." ifadelerini kullandı.

"BURASI ATATÜRK TÜRKİYE'Sİ ARABİSTAN DEĞİL CÜMLESİNİ KULLANDIM"

Çakır, fotoğraf konusunda müştekilerin ısrarlarının devam ettiğini savunarak, "Çektiğimiz fotoğrafları gösterdi arkadaşım, o noktadan sonra sakinleştiler. Gecenin son yarım saati herkes kendi masasında geçirdi. Biz kalktık ve gittik. Bir laf dalaşından hariç gayet sakin ve normal geçti. İddianamede iddia edilen cümleyi kullanmadım. Onlara hitaben değil, kendi kendime söylendim. 'Burası Atatürk Türkiyesi niye her şeyime karışıyorsunuz, burası Arabistan değil.' cümlesini kullandım. 'Yallah Arabistan'a' demedim." diye konuştu.

"BİZİM MAĞDUR OLDUĞUMUZU GÖRDÜLER"

Sarhoş olacak kadar içki içmediğini, kimseyi dini ve dili bakımından ayırmadığını söyleyen Çakır, "Böyle bana ters bir konuyla adaleti meşgul ettiğim için çok üzgünüm." dedi. Şikayetçi olduğunu aktaran müşteki Ayşegül Yeşil de "Katılma talebim vardır. Beyanlarımı tekrar ederim. O gün kafe çalışanları bizden özür dileyerek hesap almadılar. Bizim mağdur olduğumuzu gördüler." beyanında bulundu.

DOSYA AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ

Mahkeme, bu aşamada diğer müştekilerin beyanlarının alınmasına ve usul işlemlerinin yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Reddi hakim talebinin değerlendirilmesi için dosya, İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.