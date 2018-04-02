Yol Durumu

Başkomutan'dan sınırda önemli açıklamalar

01 Nisan 2018, Pazar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sınırda Mehmetçiğe ve destek için oradan bulunan sanatçılara hitap etti. "Artık silahlarımızı kendimiz yapıyoruz. Bize kapıyı açmayanlar bunları üretir hale gelmemize neden olmuştur. Türkiye, 2007 vesayet krizi öncesinden daha güçlüdür. Bugün Türkiye 2015'teki çukur eylemleri öncesinden, 15 Temmuz öncesinden daha güçlü." dedi.

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