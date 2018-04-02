Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sınırda Mehmetçiğe ve destek için oradan bulunan sanatçılara hitap etti. "Artık silahlarımızı kendimiz yapıyoruz. Bize kapıyı açmayanlar bunları üretir hale gelmemize neden olmuştur. Türkiye, 2007 vesayet krizi öncesinden daha güçlüdür. Bugün Türkiye 2015'teki çukur eylemleri öncesinden, 15 Temmuz öncesinden daha güçlü." dedi.
Başkomutan'dan sınırda önemli açıklamalar01 Nisan 2018, Pazar
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bil oğlum' türküsünü söyledi
- Akşener'in kongre şarkısı PKK'lıların çıktı!
- İbrahim Tatlıses'ten 'Yaylalar' türküsü!
- Sanatçılar Hatay'a böyle gitti
- Başkomutan'dan sınırda önemli açıklamalar
- FETÖ'nün imamından itiraf!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Netanyahu sen çok zayıf ve garipsin
- Ehliyet ve pasaportta yeni dönem yarın başlıyor
- Darbeci generali selamlayarak teslim olmuşlar
- Kürt teyze Barzani'nin muhabirini böyle tokatladı
- Vatan Caddesi'nde şaşkına çeviren olay!
- Villa içinde gizli terör tünelleri
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.