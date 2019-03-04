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Başkentte tarihi Hamamönü'nde yangın

04.03.2019 10:51

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Hamamönü'nde restoran olarak işletilen tarihi konakta çıkan yangın bitişikteki iki konağa sıçradı.


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