Haberler Web TV ​Başkent’te katliam gibi kaza! Aynı araçta bulunan 6 kişi öldü

​Başkent’te katliam gibi kaza! Aynı araçta bulunan 6 kişi öldü

27 Ocak 2019, Pazar

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.


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