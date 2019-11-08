Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir taksi durağında meydana geldi. Japon çift henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda kadın daha öncesinde erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra taksiye binip gitmek istedi. Arkasından gelen Japon erkek arkadaşı ise kız arkadaşını durdurmaya çalışırken, kadın buna karşılık tekme tokat ve kravatını çekiştirerek şiddet uyguladı. Kadın erkek arkadaşının ayağını taksinin aracına sıkıştırırken daha sonrasında, erkek arkadaşını taksiye bindirerek olay yerinden uzaklaştı.
Başkent’te Japon kadından erkek arkadaşına şiddet kamerada08.11.2019 16:41
- Başkent’te Japon kadından erkek arkadaşına şiddet kamerada
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