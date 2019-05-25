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Başkent'te gece yarısı korku dolu anlar! Ortalık bir anda karıştı

25.05.2019 08:56

Ankara’nın Yenimahalle İlçesinde çevresindeki vatandaşlara ve polis ekiplerine bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.


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