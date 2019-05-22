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Başkent'te faciadan dönüldü! İnşaat iskelesi çöktü, 2 işçi yaralandı

22.05.2019 16:55

Ankara'da bir binanın dış cephesinde kurulu iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Yaşanan olayda can kaybının olmamsı rahat nefes aldırdı. İskelenin çökmesi güvenlik kamerasına da yansıdı.


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