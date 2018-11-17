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Başken'te korku dolu anlar! '80 yaşındaki annemle ilişkin var' dedi ve...

17 Kasım 2018, Cumartesi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde alkollü bir kadın, 80 yaşındaki annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusunu rehin aldı.


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