Yol Durumu

Başkent Riyad'ı sallayan kadın!

29 Ağustos 2018, Çarşamba

30 yaşındaki Suudi Arabistan'lı otomobil yarışçısı Rana Almimoni, başkent Riyad'ın güneyindeki yarış pistinde hünerlerini sergiledi.

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