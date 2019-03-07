Başkan Türel'in eşi Ebru Türel trafik kazası geçirdi 07.03.2019 23:23

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, Muratpaşa ilçesindeki seçim çalışmalarından döndüğü sırada trafik kazası geçirdi. Burnu kırılan Ebru Türel, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazada, diğer otomobilde bulunan 3 üniversite öğrencisi de yaralanırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.