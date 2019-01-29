Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos’taki 'one minute' çıkışının 10. Yılı! 29 Ocak 2019, Salı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos Zirvesi'nde yaptığı tarihi çıkış üzerinden tam 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlık yaptığı dönemde yaptığı "One Minute" çıkışı hafızalardan hiçbir zaman silinmedi. 29 Ocak 2009 tarihi Davos'un 48 yıllık tarihine kazındı. Mazlumların sesi olan Başkan Erdoğan'ın bu çıkışı dünya genelinde konuşulmaya devam ediyor. Davos’ta İsrail Cumhurbaşkanı Peres’in sözlerine tepki gösteren Erdoğan, “Suçluluk psikolojisiyle sesiniz yüksek çıkıyor. Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz” demişti.





