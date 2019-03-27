Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Uşak'ta önemli açıklamalar 27.03.2019 19:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Meydanında düzenlenen Uşak mitinginde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, döviz kuru uyarısında bulunarak, "Son günlerde döviz kurlarının üzerinden yine birtakım oyunlar oynuyorlar. Türkiye döviz rezervlerini yükselttikçe daha da azgınlaşıyorlar" dedi.