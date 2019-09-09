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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tüyleri diken diken eden klip!

09.09.2019 19:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir video paylaştı. Başkan Erdoğan'ın "İstikbal; milletin emanetine canı pahasına sahip çıkanlarındır" ifadesiyle paylaştığı klip izlenme rekorları kırdı. İşte o klip...


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