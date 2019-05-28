Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Vatandaşların yakınlarıyla telefonda görüştü 28.05.2019 04:44

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde, bir ailenin yer sofrasına misafir oldu. Onlarla birlikte orucunu açtı. Yoğun ilgiyle karşılaşan Erdoğan bir vatandaşın ricasıyla cep telefonundan görüntülü sohbet etti.