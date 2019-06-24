Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan seçim sonrası diplomasi atağı (Video) 24.06.2019 10:56

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul seçiminin ardından dış politikaya yoğunlaşacak. Japonya’daki G-20 zirvesinde diplomasi trafiği yaşanacak. Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek.