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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan S-400 açıklaması: O iş bizim için bitmiştir

18.06.2019 23:07

Başkan Recep Tayyip Erdoğan S-400 savunma sistemleri ile ilgili olarak, "O iş bizim için bitmiştir, o dosya bizim için kapanmıştır ve çok kısa bir zaman içerisinde de siparişlerimizi inşallah alacağız." ifadelerini kullandı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği Akşam Yemeği" programına katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan S-400 savunma sistemleri ile ilgili olarak, "O iş bizim için bitmiştir, o dosya bizim için kapanmıştır ve çok kısa bir zaman içerisinde de siparişlerimizi inşallah alacağız." ifadelerini kullandı.

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