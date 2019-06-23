Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İstanbul seçiminin ardından açıklama: İmamoğlu'nu tebrik ediyorum (Video) 23.06.2019 21:34

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen İstanbul seçiminin ardından açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen İstanbul seçiminin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan Twitter üzerinden şu açıklamalara yer verdi:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum.

"BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE, 2023 HEDEFLERİMİZE YÜRÜYECEĞİZ"

Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz.

Bu ay sonu gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi, Çin ziyareti ve ardından Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi başta olmak üzere, Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz.