Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar 24.02.2019 19:04

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Prof. Dr. Mustafa Şentop Meclis Başkanı oldu. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi. Başkan Erdoğan, "Yalanları, iftiraları yüzünden bana 2.5 milyon tazminat ödüyor. Bende ne yapacağım. Mehmetçik Vakfına bağışlayacağım. Ve bunu kendisi de ödemiyor. Bağış kampanyası açmış. Milletvekilleri ödeyecek." diye konuştu. Başkan Erdoğan Mansur Yavaş'a ilişkin ise, "Ankara'da 2 kez hezimete uğramış, sandıkta dersini almış adayı yine piyasaya sürdüler. Bu şahıs kimin adayı, hangi ittifakın adayı belli değil. Parti ambleminden korkan aday olur mu?" şeklinde konuştu.