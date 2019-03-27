Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan canlı yayında çok kritik açıklamalar 27.03.2019 23:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber-Atv-A Para-ANews-A2-A Haber Radyo ortak canlı yayınında soruları yanıtlıyor... Başkan Erdoğan, "Meydanların diline baktığımızda bu seçimde çok ciddi bir yanılmayı anket şirketleri yaşayacak." dedi.