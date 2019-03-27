Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan canlı yayında çok kritik açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber-Atv-A Para-ANews-A2-A Haber Radyo ortak canlı yayınında soruları yanıtlıyor... Başkan Erdoğan, "Meydanların diline baktığımızda bu seçimde çok ciddi bir yanılmayı anket şirketleri yaşayacak." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan canlı yayında çok kritik açıklamalar27.03.2019 23:14
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