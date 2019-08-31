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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan balıkçılara müjde

31.08.2019 23:25

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Poyrazköy'de "2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış" programında konuştu. Erdoğan: "Balıkçılarımızın hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık." müjdesini verdi.


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