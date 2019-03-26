Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman mitinginde halka hitap etti. Başkan Erdoğan Bay Kemal'e sert çıkarak, "Bay Kemal'de utanma yok. Geçen 'başörtüsü sorununu ben çözdüm' diyor. Sen neyi çözdün? İkna odalarının sorumlusu kadın CHP milletvekiliydi. Kızlarımızın başörtüsüyle o kadın bizzat oynadı. Sen kimi aldatıyorsun" dedi. Başkan, "Dün bir mektup aldım. Bakıyorum 9 tane genç kızımız 56 Hatm-i Şerif indirmişler. 150 civarında çeşitli Yasin-i Şerifler okumuşlar. Bu nedir bu? Bu dertli olmak değil mi? " ifadesini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Adıyaman'da kritik açıklamalar26.03.2019 20:06
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Adıyaman'da kritik açıklamalar
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