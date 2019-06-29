Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Merkel'den kritik görüşme 29.06.2019 05:28

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin ikinci gününde de yine oturumlara iştirak ediyor ve ikili temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 25 dakika sürdü.