AK Parti, Twitter hesabı üzerinden '14 Şubat' paylaşımı yaptı. Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği Erdem Bayazıt'a ait 'Sana, bana, vatanıma, ülkemin insanlarına dair' şiiri dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan seslendirdi! AK Parti'den duygulandıran '14 Şubat' paylaşımı...14.02.2019 23:56
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan seslendirdi! AK Parti'den duygulandıran '14 Şubat' paylaşımı...
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