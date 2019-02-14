Haberler Web TV Başkan Recep Tayyip Erdoğan seslendirdi! AK Parti'den duygulandıran '14 Şubat' paylaşımı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan seslendirdi! AK Parti'den duygulandıran '14 Şubat' paylaşımı...

14.02.2019 23:56

AK Parti, Twitter hesabı üzerinden '14 Şubat' paylaşımı yaptı. Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği Erdem Bayazıt'a ait 'Sana, bana, vatanıma, ülkemin insanlarına dair' şiiri dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları