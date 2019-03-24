Haberler Web TV Başkan Recep Tayyip Erdoğan mitinge katılan milyonları selamladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan mitinge katılan milyonları selamladı

24.03.2019 15:04

İstanbul tarihi günlerinden birini yaşıyor. 31 Mart yerel seçimleri öncesi Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı'nın 'Büyük İstanbul Mitingi'nde Başkan Erdoğan milyonları selamladı. İşte o görüntüler...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları