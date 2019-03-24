Başkan Recep Tayyip Erdoğan mitinge katılan milyonları selamladı

İstanbul tarihi günlerinden birini yaşıyor. 31 Mart yerel seçimleri öncesi Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı'nın 'Büyük İstanbul Mitingi'nde Başkan Erdoğan milyonları selamladı. İşte o görüntüler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan mitinge katılan milyonları selamladı24.03.2019 15:04
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