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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı'da

04.08.2019 00:20

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 6 saat Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kaldıktan sonra Kısıklı'da bulunan konutuna gitti. Yaklaşık 6 saat Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Erdoğan saat 22.00'da ofisten ayrılarak Kısıklı'da bulunan konutuna gitti.


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