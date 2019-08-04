Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 6 saat Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kaldıktan sonra Kısıklı'da bulunan konutuna gitti. Yaklaşık 6 saat Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Erdoğan saat 22.00'da ofisten ayrılarak Kısıklı'da bulunan konutuna gitti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı'da04.08.2019 00:20
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