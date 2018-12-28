Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da

Esad rejiminin Münbiç'e girdiği iddiasıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Suriye'nin piskolojik bir eylem içerisinde olduğunu biliyoruz. Orada kendi bayrağını dalgalandırmak gibi bir durumun olduğunu biliyoruz.Ortada kesinleşmiş bir şey yok. 1 saat kadar önce arkadaşlarımızla görüştük, kesin bir şey söz konusu değil." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da28 Aralık 2018, Cuma
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