Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki programlarının ardından İstanbul'a geldi. Başkan Erdoğan, darbeye karşı direnişin simge adreslerinden biri olan Atatürk Havalimanı'nda halka hitap edecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a geldi15.07.2019 20:36
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