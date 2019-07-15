Haberler Web TV Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a geldi

15.07.2019 20:36

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki programlarının ardından İstanbul'a geldi. Başkan Erdoğan, darbeye karşı direnişin simge adreslerinden biri olan Atatürk Havalimanı'nda halka hitap edecek.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları