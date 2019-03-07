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Başkan Recep Tayyip Erdoğan hapse girmesine neden olan Ziya Gökalp'ın Asker Duası şiirini yeniden okudu

07.03.2019 18:17

Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte cezaevine girmesine sebep olan Ziya Gökalp'ın Asker Duası şiirini okudu. Şiirdeki, "Minareler süngü, kubbeler miğfer" sözleri nedeniyle Erdoğan'a siyasi yasak getirilmiş ve cezaevine girmişti.


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