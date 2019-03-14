Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Fazıl Say 29 Ekim'de beste yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir canlı yayın programında Fazıl Say'ın 29 Ekim için bir beste yapacağını söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Fazıl Say 29 Ekim'de beste yapacak14.03.2019 23:55
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