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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Fazıl Say 29 Ekim'de beste yapacak

14.03.2019 23:55

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir canlı yayın programında Fazıl Say'ın 29 Ekim için bir beste yapacağını söyledi.


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