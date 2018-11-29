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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arjantin'de

29 Kasım 2018, Perşembe

G-20 zirvesine katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arjantin’e vardı.


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