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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'de (Video)

22.09.2019 02:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek BM 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'de. Erdoğan'ı, JFK Havalimanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve diğer yetkililer karşıladı.


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