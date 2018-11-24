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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 40 ilin belediye başkan adayını açıkladı

24 Kasım 2018, Cumartesi

Başkan Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 2019 yerel seçimleri öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Kibir, büyüklük taslama, millete tepeden bakma, milletle irtibatı koparma hastalığına kapılanların AK Parti çatısı altında yeri olamaz." derken; 14 büyükşehir, 26 il olmak üzere toplam 40 belediye başkan adayının ismini açıkladı.


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