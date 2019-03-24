Başkan Recep Tayyip Edoğan'dan Ayasofya açıklaması! 24.03.2019 22:45

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan,Türk vatandaşlarına Ayasofya Müzesi'nin yapılacak olan çalışma ile ücretsiz hale getirilebileceğini ve Ayasofya'nın müze değil de yeniden "Ayasofya Camii" olarak adının değiştirilmesinin gündemde olduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan, "Ayasofya müze statüsünden çıkarılabilir. Giriş ücretsiz olabilir. Hatta hatta üzerinde öyle dururuz ki ismini de Ayasofya Camii yaparız. Ayasofya'yı müze olarak değil, Cami olarak ziyarete açabiliriz." ifadelerine yer verdi.