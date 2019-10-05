Başkan operasyon sinyalini verdi: Mehmetçik sınırda eli tetikte bekliyor 05.10.2019 13:15

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Kobani sınırında elleri tetikte hazır bekliyor. Fırtına obüslerin namluları teröristlere çevrilerek mevzi kazma çalışmaları yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'nin doğusuna olası operasyon için tüm hazırlıklarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'nin doğusuna olası operasyon için tüm hazırlıklarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan ve terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Aynel Arap'a (Kobani) fırtına obüslerinin namluları çevrildi.

Fırtına obüslerin namluları teröristlere çevrilerek mevzi kazma çalışmaları yapıldı.

CUMHURBAŞKANI'NDAN HABER BEKLENİYOR

Bir yandan da askerler tarafından mevzi kazma çalışmaları sürüyor. Mehmetçik, elleri tetikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan operasyon için gelecek haberi bekliyor.

Öte yandan, sınırda konuşlu birliklere takviyelerin de sürüdüğü öğrenildi.

ERDOĞAN: OPERASYON BUGÜN YARIN DENEBİLECEK KADAR YAKIN

AK Parti'nin Kızılcahamam kampında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Frat'ın doğusu için hazırlıkların tamamlandığını belirterek 'Artık söz bitti. Operasyon bugün yarın denebilecek kadar yakın' şeklinde konuştu.