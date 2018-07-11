Başkan için ayağa kalkmayan CHP, HDPKK için esas duruşta! 10 Temmuz 2018, Salı

Önceki gün Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk Başkanı olarak TBMM'de yemin ederken CHP, HDP ve İyi Parti milletvekilleri milli iradeye büyük bir saygısızlık yaparak ayağa kalkmadı. Milli iradeyi ayaklar altına alan CHP milletvekillerinden Bülent Tezcan'ın HDP kongresinde esas duruşa geçtiği görüntüler ortaya çıktı. Emanet oylarla HDPKK'yı Meclis'e sokan CHP'li milletvekillerinin bu görüntüleri pes dedirtti!