Önceki gün Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk Başkanı olarak TBMM'de yemin ederken CHP, HDP ve İyi Parti milletvekilleri milli iradeye büyük bir saygısızlık yaparak ayağa kalkmadı. Milli iradeyi ayaklar altına alan CHP milletvekillerinden Bülent Tezcan'ın HDP kongresinde esas duruşa geçtiği görüntüler ortaya çıktı. Emanet oylarla HDPKK'yı Meclis'e sokan CHP'li milletvekillerinin bu görüntüleri pes dedirtti!
Başkan için ayağa kalkmayan CHP, HDPKK için esas duruşta!10 Temmuz 2018, Salı
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vatan hainleri halk istiyor halka bile saygisiz olmayan hainler bunlar amma pkk olsa hepsi hazir olda bekler
Onlar artık yok hükmünde, neyin milletvekili olmuşlar, seçim gecesi kara bataktılar....
insanlar nasıl muamele görmek istiyorlarsa öyle hareket ediyorlar.öküze verilen değer ile yarış atına verilen değer birmidir
Türkiyede en sevmediğin siyasetçi kim deseler 1 incisi Bülent TEZCAN 2 incisi Özgür ÖZEL dir. Çünki ikiside menfaatleri için yapamayacağı yalakalık yoktur.
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