Başkan Erdoğan Samsun ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı 19 Ocak 2019, Cumartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Başkan Erdoğan, "1,5 milyona yakın tazminata mahkum oldu. İşi gücü yalan. Bunun tazminatları ödemek üzere bir tazminat komisyonu CHP'nin içinde kurdular. Para topluyorlar şimdi milletvekillerinden. Onun için de rahat rahat yalan söyleyebiliyor." diyerek sert çıktı. Ayrıca Erdoğan, kenevir ekim merkezinin Samsun Vezirköprü olacağını açıkladı.