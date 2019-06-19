Başkan Erdoğan'ndan 23 Haziran çağrısı: Aynı yanlışa bir daha düşmeyelim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir partinin seçmenine hakaret etmediğini belirterek, "Benim eleştirim teröre bulaşmış olan yöneticileredir. Özellikle HDP'nin başındaki yöneticilerin dağ ile nasıl iş tuttuğunu, nasıl onlarla el ele olduğunu biliyoruz, değil mi? Onlara oy veren vatandaşlarımıza 'Gelin iyi değerlendirelim, aynı yanlışa bir daha düşmeyelim.' diyoruz." dedi.
Başkan Erdoğan'ndan 23 Haziran çağrısı: Aynı yanlışa bir daha düşmeyelim19.06.2019 19:42
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