Başkan Erdoğan'ndan 23 Haziran çağrısı: Aynı yanlışa bir daha düşmeyelim 19.06.2019 19:42

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir partinin seçmenine hakaret etmediğini belirterek, "Benim eleştirim teröre bulaşmış olan yöneticileredir. Özellikle HDP'nin başındaki yöneticilerin dağ ile nasıl iş tuttuğunu, nasıl onlarla el ele olduğunu biliyoruz, değil mi? Onlara oy veren vatandaşlarımıza 'Gelin iyi değerlendirelim, aynı yanlışa bir daha düşmeyelim.' diyoruz." dedi.