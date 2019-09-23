Başkan Erdoğan'la görüşen ABD'li Senatör Graham: Türkiye F-35 programına kazandırılmalı 23.09.2019 08:41

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra NATO müttefiki Türkiye'yi Temmuz ayında çıkarıldığı F-35 savaş uçakları ortak üretim programına geri döndürmek istediğini söyledi.

Twitter'da yayınlanan bir videoya ve Türkiye basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiki Graham, New York'ta yaptığı açıklamada "(Türkiye'yi) F-35 programına geri almaya çalışıyoruz" dedi.

Ankara ve Washington Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle anlaşmazlık yaşıyor.

ABD S-400'lerin NATO'nun savunma ağıyla uyumlu olmadığını ve Türkiye'nin satın almayı planladığı Lockheed Martin yapımı F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye atacağını savunuyor.

Pentagon, Türkiye'nin Temmuz ayında Rusya'dan S-400'leri satın almasının ardından Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. Çok uluslu bir proje olan F-35'in ortaklarından olan Türkiye, ortaklık kapsamında uçağın bazı parçalarını üretiyordu.

Türk basın organları, Graham'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde New York'ta Erdoğan ile bir araya geldiğini söyledi.

Videoda Graham, Erdoğan ile olası bir serbest ticaret anlaşmasını ele aldıklarını söyledi. Graham gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye yalnızca Suriye konusunda değil, tüm bölge için çok önemli bir müttefik" dedi.

