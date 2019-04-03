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Başkan Erdoğan’ın yeni gündemi yurt dışı

03.04.2019 10:52

Başkan Erdoğan, yorucu seçim kampanyasının ardından önümüzdeki haftadan itibaren iç ve dış gündemde öne çıkan konulara yoğunlaşacak. 8 Nisan’daki Rusya gezisinin ardından Erdoğan’ın yakın zamanda Çin ve ABD’ye gitmesi bekleniyor.


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