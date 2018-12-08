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Başkan Erdoğan'ın telefon görüşmesi sosyal medyada yankı uyandırdı!

08 Aralık 2018, Cumartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine mektup yazan üniversite öğrencisi Aylin İbrahimağaoğlu’nu telefonla aradı.


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