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Başkan Erdoğan'ın samimi sohbeti

05 Ağustos 2018, Pazar

Başkan Erdoğan, kendisiyle birlikte bir seyahate katılmak isteyen kızların isteğini kırmayarak, özel kalem müdürü Hasan Doğan'a yakından ilgilenmesi için talimat verdi. O diyaloglar kameraya böyle yansıdı.

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