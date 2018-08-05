Başkan Erdoğan'ın samimi sohbeti

Başkan Erdoğan, kendisiyle birlikte bir seyahate katılmak isteyen kızların isteğini kırmayarak, özel kalem müdürü Hasan Doğan'a yakından ilgilenmesi için talimat verdi. O diyaloglar kameraya böyle yansıdı.
Başkan Erdoğan'ın samimi sohbeti05 Ağustos 2018, Pazar
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