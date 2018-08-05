Başkan Erdoğan'ın samimi sohbeti 05 Ağustos 2018, Pazar

Başkan Erdoğan, kendisiyle birlikte bir seyahate katılmak isteyen kızların isteğini kırmayarak, özel kalem müdürü Hasan Doğan'a yakından ilgilenmesi için talimat verdi. O diyaloglar kameraya böyle yansıdı.