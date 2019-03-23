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Başkan Erdoğan'ın Rusya'ya gideceği tarih belli oldu

23.03.2019 13:43

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Nisan'da Rusya'ya gidecek.



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