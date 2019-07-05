Başkan Erdoğan'ın resmi YouTube kanalından paylaşıldı: Milli savunma sanayimizle inlerine girdik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi YouTube kanalından Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ndeki konuşmasından önemli bir kesit paylaşıldı. Erdoğan konuşmasında “Çok büyük engellerle, zorluklarla, sabotajlarla mücadele ederek savunma sanayiinde yerlilik oranını yüzde 70’lere çıkardık.” dedi.
Başkan Erdoğan'ın resmi YouTube kanalından paylaşıldı: Milli savunma sanayimizle inlerine girdik05.07.2019 22:45
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