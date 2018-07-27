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Başkan Erdoğan'ın Putin ile görüşmesinden ilk detaylar

26 Temmuz 2018, Perşembe

Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinden ilk detayları, A Haber muhabiri Erdinç Özyılmaz, Güney Afrika'dan bildirdi.

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