Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinden ilk detayları, A Haber muhabiri Erdinç Özyılmaz, Güney Afrika'dan bildirdi.
Başkan Erdoğan'ın Putin ile görüşmesinden ilk detaylar26 Temmuz 2018, Perşembe
- Felipe Melo'dan muhabire tepki!
- Sosyal medyayı sallayan çılgın davulcu!
- Kudüs'te akan kanın sebebi: Evangelizm
- Tunceli'nin çılgın davulcusu, sosyal medyada fenomen oldu
- Başkan Erdoğan'ın Putin ile görüşmesinden ilk detaylar
- Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew yola çıktı!
- Türk hacı adaylarının otobüsü kaza yaptı!
- CHP kurultaya gidiyor! İnce sonunda patladı
- CHP'liler il başkanlarını sayamadı
- Bahar'ın çığlığı bakanlığı harekete geçirdi
- Maltepe sahilde şok görüntü!
- ABD'nin Pekin Büyükelçiliği önünde patlama
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.